الان تتابع “هواوي” تطلق أذكى هواتف “5G” للجيل الثاني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطلقت شركة هواوي، اليوم، سلسلة هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونخ في ألمانيا. وتوفر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال النقال إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم. وترتقي هواوي من خلال هذه السلسلة الجديدة إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية وهندسة العتاد والبرمجيات.

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