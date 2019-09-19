قرر إبعاده عن الحكم .. روسيا تعتقل ساحرا خوفا على الرئيس بوتين

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أدانت منظمة العفو الدولية ، اعتقال السلطات الروسية لساحر من سيبيريا حاول دخول العاصمة موسكو لإبعاد الرئيس بوتين عن الحكم بواسطة استخدام السحر.

و في قصة غريبة على عالم السياسة،احتجزت قوات الأمن الروسية ساحرا سيبيريا اليوم الخميس، عبر البلاد باتجاه العاصمة موسكو لإبعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السلطة عن طريق السحر.

وأفاد أنباء أن ألكساندر جابيشيف 51 عامًا ، الذي يعتنق عقيدة الشامانية السيبيرية القديمة و التي تدعي التفاعل مع عالم الأرواح ، سار لعدة آلاف من الكيلومترات في رحلته إلى العاصمة الروسية.

وتم اعتقال جابيشيف أثناء توقفه للتخييم بالقرب من الطريق السريع في منطقة بورياتيا بشرق روسيا ، على الحدود مع منغوليا.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في بيان إنه كان مطلوبًا بتهمة لم يكشف عنها في منطقة أخرى ، ياكوتيا ، في أقصى شرق روسيا.

وأدانت منظمة العفو الدولية ، اعتقال جابشيف ووصفته بأنه اختطاف ،قائلة: “قد تكون تصرفات الشامان غريبة الأطوار نوعا ما ، ولكن رد السلطات الروسية كان غريبا للغاية. هل يخافون حقًا من قوته السحرية؟”