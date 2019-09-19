إيران: أجهزة التجسس والرادارات الأمريكية في السعودية فشلت في رصد الصواريخ اليمنية

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن دهقان، قوله في برنامج للاحتفاء بذكرى الشهداء في مدينة ساري، وقال: "تعرضت مجموعة أرامكو إلى هجمات من قبل المجاهدين اليمنيين، حيث تم تدمير جزء كبير من قدرات السعوديين لتصدير النفط، وهم يحاولون أن يقولوا إن هذه الهجمات لم تكن من قبل اليمنيين؛ إنهم يريدون القول إن هذه الهجمات كانت من قبل إيران، وبعدها يقولون إنها أطلقت من العراق، ثم يقولون نفذت الهجمات بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة".

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وتابع دهقان، قائلا: "إن أمريكا فعّلت الكثير من الأسلحة والأنظمة الدفاعية والرادارية وأجهزة التنصت وأجهزة التجسس في السعودية ، ليتمكنوا من الإشراف الاستخباراتي على المنطقة، إلا أنهم لم يتمكنوا من رصد الطائرات اليمنية".

يذكر أن جماعة "أنصار الله" كانت أعلنت، أمس الأربعاء، أن طائراتها المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع.

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وقال العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الطائرات المسيرة، التي استهدفت السعودية انطلقت من 3 مواقع مختلفة.

كما عرض المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، صورا تعرض لأول مرة لمعامل بقيق وخريص التابعة لأرامكو قبل استهدافها.

وأوضح أن تلك الصور التقطت من قبل طائرات الاستطلاع قبل العملية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي، حاول نشر صور مفبركة لما بعد العملية في إطار محاولاته للتقليل من شأنها.