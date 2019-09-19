موجها حديثه لغانتس… نتنياهو: لا داعي لإجراء انتخابات جديدة

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، كرر فيها دعوته للجنرال غانتس تشكيل ائتلاف حكومي موحد.

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى احتمال عقد جولة جديدة للانتخابات الإسرائيلية للكنيست، وذلك ردا على توفق الجنرال غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" بـ 33 مقعدا، مقابل 31 لحزب "الليكود" الحاكم الذي يرأسه نتنياهو نفسه.

وقال نتنياهو:

أدعو زعيم حزب أزرق أبيض، بيني غانتس، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، ستتكون من جميع الأحزاب، التي تؤمن بإسرائيل بصفتها دولة يهودية وديمقراطية.

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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا:

لا داعي لعقد انتخابات عامة جديدة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق من مساء اليوم، الخميس، أنه بعد فرز 94.89% من الأصوات، أضيف مقعد آخر لكل من الحزبين المنافسين، حيث حصل "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 32 لليكود.

وأوضحت هذه الوسائل أن حزب "يسرائيل بيتنو" تقلص عدد مقاعده إلى 8 مقاعد فقط، وبأن كتلة اليمين التي يرأسها نتنياهو تساوت مع كتلة اليسار الوسط ب56 مقعدا التي يرأسها غانتس، وهو ما يدفع بنتائج جديدة للكنيست الحالي، (رقم 22).