خبير عسكري يكشف أحد أسرار طائرات صنعاء المسيرة

وأضاف الخبير العسكري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الخميس، لا يحدث في أي دولة في العالم أن يتم اختراق حدودها من مدى ألف كم ولا تستطيع اكتشافه بكل ما لديها من تكنولوجيا وتقنيات عسكرية من أحدث ما أنتجته الترسانة العسكرية في الولايات المتحدة والغرب، ثم يتحدثون عن إيران بلا دليل من أجل شيطنتها والحشد ضدها.

وأكد الجفري أن الطائرات جميعها انطلقت من الأراضي اليمنية وهي طائرات انتحارية مصممة على أن تنفجر عند الهدف الذي يتم توجييهها إليه بعد أن قامت بالتصوير وجمع المعلومات الاستخباراتية وإرسالها، ليست تلك الطائرات من النوع الذي يتم إسقاطه بالباتريوت كما يروجون له، تلك الطائرات وما تمتلكه من تقنيات تصيب أهدافها بدقة وهي معدة للانفجار لا للعودة مرة أخرى من تلك المهام.

وتابع الخبير العسكري، لم يسبق أن صرحنا بأننا قمنا بعملية أو تحدثنا عن سلاح وثبت عكس ذلك، منذ 5 سنوات لم يتحدث إعلامنا عن انتصارات أو أي حدث دون توثيق بالصور والفيديو، تلك الطائرات خرجت من اليمن وصنعت في هيئة التصنيع العسكرية وبأيدي يمنية خالصة، ونتحدى أن يأتوا لنا بخبير إيراني واحد من الذين يتحدثون عنهم.

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وأشار الجفري إلى أن الجيش اليمني "أطلق 980 صاروخا على العدوان في الداخل والخارج، هل يعقل أن هذا الكم من الصواريخ أتى من إيران".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت أن الهجوم وقع عليها بـ"18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز".

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قال العقيد الركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، إن التحقيقات الخاصة بالهجمات على معملي أرامكو، أظهرت إطلاق 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وأشار إلى أن هناك 3 صواريخ كروز لم تصب أهدافها في الهجوم على معملي أرامكو.

وعرض العقيد ركن، تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، صورا تقول إنها تابعة لبقايا طائرات من دون طيار "إيرانية" الصنع، من نوع "دلتا وينغ"، والتي تعتبرها الرياض "دليلا" على تورط طهران في هجمات أرامكو.

وأوضح المالكي أن الهجوم لم ينطلق من اليمن، مضيفا: "رغم محاولات إيران الكبيرة جعلها تظهر كذلك".