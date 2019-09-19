التحالف يدمر زورق مفخخ سيره الحوثيون من الحديدة









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن نجاحها في تدمير زورق مفخخ سيره الحوثيون من محافظة الحديدة، فيما أكدت القيادة استمرارها في تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم الخميس (19 سبتمبر 2019) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد ، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة".

وأوضح المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية.

وشدد المالكي على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

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وكانت السعودية قد أعلنت أمس الأربعاء أن هجوم أرامكو انطلق من الشمال بدعم من إيران، وأن الأدلة التي لدينا تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن، وأن الهجوم استخدم 18 طائره مسيرة و7 صواريخ كروز.

الدور الإيراني

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع تركي المالكي، أن قدرة السعودية في الدفاع عن بنيتها التحتية كبيرة جداً، وهي قادرة على اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن، وتعمل مع الشركاء والحلفاء في تحقيق الاستقرار لأمن المنطقة.

وقدم المالكي خلال المؤتمر معلومات تؤكد الدور الإيراني في العمل التخريبي الذي استهدف أهم موقع على مستوى العالم كونه يعد المصدر الأهم لإنتاج النفط، قائلاً: إنه ومنذ بداية الانقلاب الإيراني في المنطقة شاهدنا نمواً ملحوظاً في العدوان الإيراني ضد المملكة، واتضح ذلك جلياً عبر التاريخ.

