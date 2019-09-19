البنتاغون: الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية









اسماء السيد - واشنطن: أعلن مساعد وزير الدفاع الأميركي جوناثان هوفمان، اليوم الخميس، بشأن الهجوم على المنشأتين النفطيتين في السعودية أن "هناك تعاونا مع السعودية لتحديد مكان إطلاق الصواريخ التي هاجمت أرامكو".

وقال هوفمان، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن "إيران مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو".

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وتابع: "سنقدم للرئيس دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر"، لافتاً إلى أن "الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير".

وأضاف: "ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج"، مشدداً على أن "الهجمات على منشآت أرامكو قضية دولية وننتظر نتائج تحقيقات السعودية".

كما أشار إلى أن "الدفاعات الجوية السعودية كانت لها فعالية كبيرة في مواجهة صواريخ الحوثيين"، مؤكداً: "نتشاور مع الرياض لمنع أي تهديدات قد تأتي من شمال السعودية".