دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف رسمياً عن ساعة Watch GT 2 بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة هواوي خلال فعاليات مؤتمر Mate30 الآن عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Watch GT 2، التي تأتي بتصميم جديد بزجاج 3D، مع حجم أكبر للشاشة، مع إطارات بحجم أنحف وعمر بطارية يستمر حتى أسبوعين في كل مرة من الشحن.

يأتي قرص ساعة Watch GT 2 الذكية بتصميم منحني بحجم 9.4مم، مع تصميم معدني لقرص الساعة الذكية، ويتميز نموذج 46مم من الساعة الذكية بتصميم يحاكي الإصدار السابق Watch GT مع شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، بدقة عرض 454 في 454 بيكسل.

وتضم الساعة الذكية رقاقة Kirin A1، مع تقنية بلوتوث متطورة، وأيضاً معالجة أكثر كفاءة للصوتيات، وإستهلاك أقل للطاقة، كما يمكن للساعة الذكية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوعين تقريباً في الإستخدام اليوم التقليدي، أو من 10 إلى 15 ساعة مع إستخدام مميزات GPS والنمط الرياضي.

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وتأتي الساعة الذكية بمجموعة من المميزات التي تشمل رصد معدل ضربات القلب، مع GPS مستقل بأعلى كفاءة، وأيضاً أنماط لتتبع الأنشطة الرياضية، وميزة تعقب حالة المستخدم أثناء النوم، مع متابعة 190 فئة من البيانات، و15 نوع من الأنماط الرياضية المختلفة التي تشمل السباحة، الركض، ركوب الدراجات.

أيضاً من بين المميزات التي تأتي ساعة Watch GT 2 الذكية تقنية الذكاء الإصطناعي، مع دعم إجراء المكالمات الهاتفية عبر الإقتران بالبلوتوث، لذا لا تدعم الساعة الذكية شريحة للشبكات المحمولة، إلا أنها تتيح الإتصال بالهاتف لإجراء المكالمات من مسافة 150 متر، وأيضاً إستقبال المكالمات.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تكشف رسمياً عن ساعة Watch GT 2 بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين ظهر على التقنية بلا حدود.