دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مواصفات هواتف Mate 30 وMate 30 Pro كاملة قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت أحدث التسريبات الآن بمواصفات هواتف Mate 30 وMate 30 Pro المقرر الإعلان عنها خلال ساعات في مؤتمر هواوي الذي ينطلق من مدينة ميونيخ بألمانيا.

في تسريبات جديدة نشرت عبر [email protected] كشف عن مواصفات هاتفي Mate 30، حيث تقدم هواوي الإصدارات الجديدة بأربعة إختيارات في الألوان هم الفضي، الأخضر، والبنفسجي وأيضاً الأسود وفي السطور القادمة نستعرض مواصفات Mate 30 وMate 30 Pro.

مواصفات هاتف Mate 30

ينطلق هاتف Mate 30 بنتوء صغير الحجم في الشاشة، مع تصميم مسطح للشاشة، مع شاشة AMOLED من سامسونج بحجم 6.62 إنش، بدقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يتميز الهاتف بقياسات 160.8 في 76.1 في 8.4مم، مع وزن 196 جرام.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 990 مع ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، من جانب أخر يضم هاتف Mate 30 كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto.

وتدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة، كما يأتي الهاتف بكاميرة أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh تدعم الشحن من شاحن بقدرة 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W بتقنية الشحن السريع، كما يأتي الهاتف بواجهة مستخدم EMUI 10، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يدعم معايير IP53 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم الهاتف مدخل 3.5 مم للسماعات.

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مواصفات هاتف Mate 30 Pro

ينطلق هاتف Mate 30 Pro بشاشة waterfall بدون إطارات جانبية، دون أزرار مادية، ويأتي بنتوء أكبر في الشاشة، كما يتميز الهاتف بقياسات 158.1 في 73.1 في 8.8مم، مع وزن 198 جرام.

ويأتي هاتف Mate 30 Pro بشاشة 6.53 إنش، بجودة عرض FHD بلس بدقة 2400 في 1176 بيكسل، مع تغطية لونية DCI-P3 مع ألوان gamut، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Kirin 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويضم هاتف Mate 30 Pro كاميرة خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 40 يمجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 40 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بعدسات telephoto، كما يضم مستشعر 3D لعمق التصوير، وتدعم الكاميرة تكبير بصري حتى 3 مرات، وتكبير hybrid حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 30 مرة.

كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل، وتدعم الكاميرة تقنية التعرف على الوجه بمسح 3D، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع شاحن بقدرة 40W أو الشحن اللاسلكي بقدرة 27W بتقنية الشحن السريع، ويأتي الهاتف بواجهة EMUI 10.

ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الشاشة، مع معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً يضم هاتف Mate 30 Pro مدخل 3.5 للسماعات.

المصدر

هذا الموضوع مواصفات هواتف Mate 30 وMate 30 Pro كاملة قبل الإعلان الرسمي ظهر على التقنية بلا حدود.