شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد عضوية الكويت في مجلس المحافظين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الـ63، اليوم الخميس، عضوية الكويت في مجلس محافظي الوكالة مدة سنتين بإجماع أعضاء المجلس البالغ عددهم 35 دولة.

ونقلت وكالة الانباء الكويتيةعن سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، قوله إن مجلس المحافظين يعتبر اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.