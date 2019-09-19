شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تضبط 14 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية باتجاه ايطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بولاية المهدية التونسية ضبط 14 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا. وذكرت وزارة الداخلية التونسية فى بيان اليوم الخميس أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و47 عاما، وقد اعترفوا بأنهم وفدوا إلى المنطقة بغرض المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية. Advertisements

وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم .

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