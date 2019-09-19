"التحالف العربي": إحباط "عمل إرهابي" حوثي جنوبي البحر الأحمر

الرياض/ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، الخميس، تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون عن بُعد، في محاولة لتنفيذ عمل "إرهابي وشيك"، جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيان، إن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم (الخميس) محاولة حوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد".

وأشار إلى أن الحوثيين أطلقوا الزورق "من محافظة الحديدة (غربي اليمن)".

وأعلن البيان، "تدمير الزورق المفخخ"، الذي اعتبر أنه "يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من الحوثيين بشأن ما ذكره بيان التحالف.

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ويستهدف الحوثيون بين الحين والآخر، أهدافا سعودية عسكرية ومدنية بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، فيما يعلن التحالف العربي بقيادة السعودية التصدي لتلك الهجمات.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، بحسب تقديرات أممية في 17 يونيو/ حزيران 2019.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد هاتان المنشأتان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.