أمير قطر وماكرون يبحثا سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء جميع الطرفين بقصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما تناول اللقاء "عددا من القضايا المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي".

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ويقوم أمير قطر، بزيارة عمل لباريس، تستمر ليوم واحد؛ يعقبها زيارة لبريطانيا يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في العاصمة لندن.

ويتوجه آل ثاني، بعد زيارة لندن، إلى نيويورك، لترؤس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي آل ثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية بمقر المنظمة بمدينة نيويورك الأمريكية، بحسب "قنا".

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