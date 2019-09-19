بالفيديو... السيسي يتقدم جنازة رئيس أركان الجيش المصري الأسبق

وذكر موقع "بوابة الأهرام" أن الرئيس السيسي قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.
يشار إلى الفريق الراحل تخرج من الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك فى حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، حيث كان قائدا للفرقة 21 مدرعة، وفقا لموقع "اليوم السابع".
وتولى منصب قائد الجيش الميداني، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويشغل منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.
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