دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع لعبة Call of Duty تنطلق لمستخدمي الهواتف الذكية في الأول من أكتوبر مجاناً ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت Activision قد أعلنت عن لعبة Call of Duty: Mobile بالتعاون مع Tencent خلال شهر مارس الماضي، واليوم تم تحديد يوم الأول من أكتوبر لإطلاق اللعبة رسمياً على منصتي الأندوريد وiOS.

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يحظى مستخدمي الهواتف الذكية على منصتي الأندوريد وiOS على فرصة لتجربة لعبة Call of Duty الشهيرة بدءاً من الأول من شهر أكتوبر، مع إنطلاق الإصدار الخاص بالأجهزة المحمولة، الذي يتوفر للتحميل مجاناً للمستخدمين كما يحصل المستخدمين على التحديثات بشكل مجاني أيضاً.

وتضم لعبة Call of Duty: Mobile تجربة متكاملة تشمل مجموعة من الخرائط، والأسلحة المتنوعة، إلى جانب مجموعة من شخصيات اللعبة الشهيرة في سلسلة ألعاب Call of Duty، أيضاً سيتوفر للمستخدمين ميزة تخصيص التجربة المفضلة في اللعبة بشكل كامل.

أيضاً تأتي لعبة بأكثر من نمط في اللعب، وأنماط مختلفة للشخصيات، كما ستتوفر مجموعة الشخصيات والأسلحة المفضلة للمستخدمين للإختيار من بينها، كما تضم اللعبة أنماط قتالية جديدة من بينها sprawling وأيضاً Battle Royale.

ويمكن التسجيل المسبق الآن عبر callofduty.com، أو في متجر وجوجل بلاي وأيضاً متجر iOS قريباً، كما أكدت الشركة على أن المناطق التي حصلت على لعبة Call of Duty: Mobile بالفعل سيحتفظ لاعبيها بمستوى التقدم الذي تم تحقيقه في اللعبة، والتي تشمل كندا، بيرو إلى جانب إستراليا.

المصدر

هذا الموضوع لعبة Call of Duty تنطلق لمستخدمي الهواتف الذكية في الأول من أكتوبر مجاناً ظهر على التقنية بلا حدود.