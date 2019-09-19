شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النفط الوطنية العراقية تنفى طلب السعودية تزويدها بالنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، نفيًا قاطعًا طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام. Advertisements وقال مدير علاقات وإعلام الشركة "حيدر الكعبى" فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس "إن شركة تسويق النفط "سومو" تنفى نفيًا قاطعًا طلب المملكة العربية السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام". وكان موقع (وول ستريت جورنال) قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، بأن العربية السعودية طلبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) 20 مليون برميل نفط لتزويد مصافيها.

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