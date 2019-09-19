شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية بعد الهجمات على منشأتى أرامكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان، عبر اليوم الخميس عن دعم بلاده الكامل للسعودية، بعد الهجمات على منشأتى نفط فى المملكة.
وعبر خان خلال اجتماع مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى مدينة جدة، المطلة على البحر الأحمر عن "مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها فى مواجهة هذه الأعمال التخريبية"، بحسب الوكالة.
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