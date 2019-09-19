اخبار الخليج

باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية بعد الهجمات على منشأتى أرامكو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية بعد الهجمات على منشأتى أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الأنباء ، أن رئيس وزراء باكستان عمران خان، عبر اليوم الخميس عن دعم بلاده الكامل للسعودية، بعد الهجمات على منشأتى نفط فى المملكة.

وعبر خان خلال اجتماع مع ولى العهد السعودى الأمير فى مدينة جدة، المطلة على البحر الأحمر عن "مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها فى مواجهة هذه الأعمال التخريبية"، بحسب الوكالة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تؤكد دعمها الكامل للسعودية بعد الهجمات على منشأتى أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا