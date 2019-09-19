شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يصدر مرسومًا بتعيين وكيل مساعد فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العاهل البحرينى، مرسوم رقم (69) لسنة 2019، بتعيين وكيل مساعد فى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية. وجاء فى المادة الأولى: Advertisements يعين السيد أحمد جعفر محمد الحايكى وكيلاً مساعدًا لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية. وجاء فى المادة الثانية: على وزير العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.

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