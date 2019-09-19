شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبرازيل يبحثان التعاون الثنائى فى عدة مجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث مساعد رئيس مجلس الشورى السعودي، يحيي بن عبد الله الصمعان، مع سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى السعودية، مارسليو سوزا ديلانينا، اليوم الخميس بالرياض، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات .

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي، والتنسيق والتعاون في التجمعات والمحافل البرلمانية الدولية، بما يسهم في دعم التعاون والعمل المشترك بين الجانبين .

وأكد الصمعان، إلى ضرورة الانتهاء من إجراءات إبرام الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين السعودية والبرازيل، التي تتناول التعاون في المجال الصناعي واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية والعسكري والنقل الجوي، مبرزا أهمية الدور الذي تقوم به لجنتا الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان البرازيلي، في توثيق العلاقات بين البلدين وفتح آفاق للتعاون بينهما، مشيدا بمستوى تلك العلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والبرلمانية.