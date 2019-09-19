شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يدعو لخلق حراك سياسى لحل المشاكل العالقة مع أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، إلى ضرورة خلق حراك سياسى بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة، مؤكدا ضرورة مواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين.

وقال مكتب الحلبوسى - فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن الحلبوسى التقى رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية لأربيل، بحث خلالها التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية فى البلاد، كما بحث تطورات الأوضاع فى المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات".

Advertisements

من جهته، أشار رئيس إقليم كردستان إلى أن حكومة الإقليم منفتحة للحوار من أجل حل جميع الخلافات العالقة، مؤكداً على التنسيق مع الحكومة الاتحادية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى وصل، صباح اليوم، إلى أربيل والتقى برئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود البارزاني.