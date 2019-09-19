شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى سورى ينفى تعرض منطقة البوكمال لقصف جوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
نفى مصدر أمني سوري، اليوم الخميس تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين.
وقال المصدر ـ في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم، "إن منطقة البوكمال لم تشهد أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها".
وأضاف أنه "لا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن وجود قصف جوي".
وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن قصفا جويا استهدف مراكز عسكرية تابعة للمليشيات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا.
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