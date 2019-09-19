اخبار الخليج

مصدر أمنى سورى ينفى تعرض منطقة البوكمال لقصف جوى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى سورى ينفى تعرض منطقة البوكمال لقصف جوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 نفى مصدر أمني سوري، اليوم الخميس تعرض منطقة البوكمال لقصف جوي خلال اليومين الماضيين.

 

وقال المصدر ـ في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم، "إن منطقة البوكمال لم تشهد أي عمليات قصف خلال اليومين الماضيين، ولم يكن هناك أي توتر أمني فيها".

Advertisements

 

وأضاف أنه "لا صحة لكل الأخبار التي تحدثت عن وجود قصف جوي".

 

وكانت وسائل إعلام قد أفادت في وقت سابق، بأن قصفا جويا استهدف مراكز عسكرية تابعة للمليشيات التي تدعمها إيران بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمنى سورى ينفى تعرض منطقة البوكمال لقصف جوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا