الأردن.. انتهاء جولة حوارية بين الحكومة والمعلمين دون اتفاق

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أخفقت جولة حوارية جديدة بين الحكومة الأردنية والمعلمين، الخميس، في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح؛ على خلفية المطالبة بعلاوة مالية.

وعقب انتهاء الحوار، الذي جاء استكمالاً لآخر، عقد الأربعاء، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، في تصريحات بثها تلفزيون "المملكة" (حكومي) إن "الحكومة تقدمت بمقترح جديد لنقابة المعلمين يحسن من معيشة المعلم، لإنجازه خلال شهرين، على أن يبدأ العمل به مطلع العام القادم".

فيما قال عضو نقابة المعلمين، غالب أبو قديس، "سننقل المقترح المقدم من الحكومة لمجلس النقابة لمناقشته، مطلبنا واضح، والإضراب مستمر".

من جهته، قال نور الدين نديم، متحدث نقابة المعلمين الأردنيين، للأناضول، إن "جلسة الحوار لم تتناول مطلب المعلمين المتمثل بعلاوة الـ50 بالمئة لا من قريب ولا من بعيد".

وتابع نديم: "النقابة ستدرس مقترح الحكومة ومدى قربه أو بعده عن مطلب المعلمين الأساسي، وتلبيته لاحتياجاتهم الأساسية".

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وأضاف أن "الإضراب مستمر، ولن يتوقف إلا بتحقيق مطالب المعلمين التي من أجلها ينفذ".

وأكمل المعلمون، الخميس، أسبوعاً دراسياً ثانياً، من إضرابهم المفتوح، على خلفية المطالبة بعلاوة مالية مستحقة.

وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.

وتبلغ العلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

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