موسكو تدعو لتحقيق موضوعي وشامل حول هجوم "أرامكو"

موسكو/ الخليج 365

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى إجراء تحقيق موضوعي وشامل حول الهجوم الذي تعرضت له منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره بدولة النيجر، كالا أنكوراو، عقده في العاصمة موسكو، عقب لقاء جمع الجانبين.

وأعرب لافروف، عن قلق بلاده إزاء الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

وشدد على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي وشامل حول الحادثة.

وأضاف: "من المهم أن يكون التحقيق موضوعيا، وإلا فإن توجيه الاتهامات المفتقرة للأدلة، يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة، بدلا من إيجاد حل للمسألة".

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و"أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.

وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ 10 طائرات مسيرة.

لكن لم تعلن السعودية الجهة المسؤولة عن الاستهداف، في موقف نادر، حيث كانت تتهم عادة الحوثيين وإيران بدعمهم، وسط نفي متكرر من طهران.

وقالت الرياض إنها تجري تحقيقات في الهجوم، الذي أدى إلى فقدانها نحو نصف إنتاجها النفطي.

فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، السبت، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك أيضا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.