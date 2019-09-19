وفاة الرئيس التونسي الأسبق بن علي في جدة

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أعلن منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الخميس، وفاة الأخير في مدينة جدة السّعُودية.

وكتب بن صالحة، عبر حسابه على الفيسبوك، تدوينة جاء فيها "وفاة الرئيس بن علي، الآن في جدة".

وفي تدوينة ثانية له، قال بن صالحة، إنّ "جثمان بن علي، سيحمل اليوم (الخميس) إلى مكة، لدفنه غدا (الجمعة) هناك مثلما جاء في وصيته".

يشار أنّ بن صالحة، ذكر في وقت سابق أن بن علي، مريض، ونقل إلى مستشفى بجدة.

يذكر أن بن علي (83 عاما) يعيش في السعودية منذ أن أطاحت ثورة شعبية بحكمه في 14 من يناير/ كانون الثاني 2011.

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ومنذ انتقاله إلى السعودية، نادرا ما تسربت معلومات عن بن علي، فيما اكتفى محاموه بإصدار بيانات بشأنه إذا اقتضى الأمر.

وولد بن علي، في 3 سبتمبر/ أيلول 1936، بمدينة حمام سوسة الساحلية.

ويصارع منذ سنوات سرطان "البروستاتا"، الذي اكتشف أنه مصاب به في المستشفى الألماني بالسعودية.

وتقلد الحكم من 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، إثر انقلاب أبيض على سلفه الحبيب بورقيبة (1957- 1987)، وحكم لـ23 عاما قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2011، ما أجبره على الفرار إلى السعودية.



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