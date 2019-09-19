مصر توجه طلبا لمواطنيها في الأردن

وطالبت الوزارة مواطنيها بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن؛ لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وأضافت الوزارة أن "النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز؛ أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط في قطاعيّ التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل".

وأهابت الوزارة بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة، علماً بأن كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.

وحثت الوزارة أهالي المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن التواصل مع أبنائهم فى الأردن لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سار في مجال النشاط الذي يمارسه المواطن (زراعة- تشييد- خدمات متعلقة بالنقل ... الخ)، والحرص على تجديده سنويا، بما يكفل للمواطن وضعا قانونيا سليما ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.