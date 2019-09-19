مصر توجه طلبا لمواطنيها في الأردن

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وطالبت الوزارة مواطنيها بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستتيحها وزارة العمل في الأردن؛ لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
© Sputnik . Ilya Pitalev
وأهابت الوزارة بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل في المحافظات الأردنية المُقيمين بها، لتصويب وتقنين أوضاعهم بعد استكمال المستندات والوثائق المطلوبة، علماً بأن كل من السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة ستقدمان كل المساعدة لكافة المواطنين فيما يتعلق بالوثائق المصرية اللازمة لاستكمال تلك العملية.
وحثت الوزارة أهالي المواطنين المصريين المُقيمين في الأردن التواصل مع أبنائهم فى الأردن لتوعيتهم بشأن قرار وزارة العمل الأردنية بإتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة لتصويب وتقنين أوضاعها، وضرورة الاستفادة منها، والحصول على تصريح عمل سار في مجال النشاط الذي يمارسه المواطن (زراعة- تشييد- خدمات متعلقة بالنقل ... الخ)، والحرص على تجديده سنويا، بما يكفل للمواطن وضعا قانونيا سليما ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.
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