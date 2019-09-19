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وذكر موقع "العربية.نت" أن البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أرسلت، أمس الأربعاء، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.
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وأشارت إلى أن "السعودية دعت في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو في خريص وبقيق في المنطقة الشرقية السبت الماضي".
وقالت السعودية في الرسالة إن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية"، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
إلا أن السعودية عرضت، يوم أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية في رسالة لمجلس الأمن: نتعامل مع هجوم إرهابي منظم وسنتخذ إجراءات الرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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