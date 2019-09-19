تزامنا مع "هجمات أرامكو"... محمد بن سلمان يلتقي عمران خان في جدة

ونشر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" صورا للقاء ولي العهد السعودي مع رئيس الوزراء الباكستاني.

​ووصل خان إلى السعودية، صباح اليوم، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية إبراهيم العساف.

وتلقى محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من عمران خان أمس الأول، عقب الهجمات الأخيرة على أرامكو.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن رئيس الوزراء الباكستاني عبر خلال الاتصال عن مساندة باكستان للمملكة العربية السعودية، مؤكدا وقوفها الكامل مع الرياض بكل إمكانياتها.

كما أضافت الوكالة أن عمران خان أشار خلال المكالمة الهاتفية إلى دعم إسلام أباد للسعودية في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، وأمن المملكة.

ويعقد ابن سلمان لقاءات خلال الأيام الماضية مع مسؤولين دوليين لمناقشة تداعيات الهجوم الذي استهدف منشآت تابعة لشركة أرامكو السبت الماضي.