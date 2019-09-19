وقال أنكوراو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "لقد أكدت لزميلي الوزير لافروف أن افتتاح السفارة بإرادة شخصية لرئيسنا محمد أيسوفو، سيتم في أقرب وقت ممكن، في الربع الأول من العام المقبل".
وأشار المتحدث إلى أن النيجر تعتزم القيام بكل ما هو ممكن لإعطاء نبض جديد للعلاقات بين البلدين، من حيث النوعية والحجم.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة أفريقية بصدد افتتاح سفارتها في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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