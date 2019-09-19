دولة أفريقية بصدد افتتاح سفارتها في روسيا

وقال أنكوراو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "لقد أكدت لزميلي الوزير لافروف أن افتتاح السفارة بإرادة شخصية لرئيسنا محمد أيسوفو، سيتم في أقرب وقت ممكن، في الربع الأول من العام المقبل".

وأشار المتحدث إلى أن النيجر تعتزم القيام بكل ما هو ممكن لإعطاء نبض جديد للعلاقات بين البلدين، من حيث النوعية والحجم.