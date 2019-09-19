"سومو" تكشف حقيقة طلب السعودية 20 مليون برميل من النفط

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وذكرت شبكة "السومرية نيوز" أن الشركة نفت بشكل قاطع طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام.
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
جاء ذلك ردا على الأنباء التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم، والتي أفادت بأن السعودية تواصلت مع شركاء دوليين، ومنهم العراق، في محاولة لتعويض نقص النفط الناجم عن الهجوم على شركة "أرامكو".
وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
إلا أن السعودية عرضت، يوم أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.
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