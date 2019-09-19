نتنياهو: نوطد علاقاتنا بدول عربية بشكل غير مسبوق

ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكد من خلالها أن إسرائيل توطد علاقاتها بدول رئيسة في العالمين، العربي والإسلامي.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل، شمعون بيريس. خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الرئيس الراحل شمعون بيريس:

وقال نتنياهو:

نوطد علاقاتنا مع دول رئيسية في العالم العربي والإسلامي، بشكل غير مسبوق.

Advertisements

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي:

هذه الدول تقر بأن إسرائيل هي عبارة عن مرساة من الاستقرار والقوة. إنها تتقرب منا أيضا بسبب الابتكارات التي نطورها.

وجاءت تصريحات نتنياهو إبان ظهور الانتخابات الإسرائيلية للكنيست رقم 22، حيث يرغب رئيس الوزراء في كسب مقاعد الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة جديدة.