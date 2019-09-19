بومبيو: إجماع خليجي حول مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو









اسماء السيد - أبوظبي: قال وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو الخميس في ختام جولة في الشرق الأوسط شملت أبوظبي وجدة، إن هناك "اجماعا" في منطقة الخليج على أن إيران تقف خلف الهجوم على شركة أرامكو.

وأوضح الوزير في تصريحات للصحافيين في أعقاب زيارة لأبوظبي "هناك إجماع كبير في المنطقة حول الجهة (...) التي نفذت هذه الهجمات. إنها إيران. لم أسمع أي أحد في المنطقة يشكّك في ذلك ولو للحظة".

وأكّد بومبيو الخميس أن واشنطن ترغب بـ"حل سلمي" للأزمة المتصاعدة مع إيران. وقال "نرغب بحل سلمي (...) وآمل أن ترى الجمهورية الاسلامية المسألة بالطريقة نفسها".

Advertisements

وأوضح بومبيو "جئت إلى هنا في سبيل الدبلوماسية، بينما كان وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر جندي أميركي. نحن هنا لبناء تحالف يعمل من أجل السلام والحل السلمي".

ووصل وزير الخارجية الأميركي، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية، قادماً من السعودية.

وقال بومبيو، لدى وصوله أبوظبي، إنه "ستكون هناك عقوبات إضافية على إيران".

كما شدد على أن العقوبات على إيران تهدف لوقف عملياتها الإرهابية، وحرمانها من إيصال الأموال إلى حزب الله وحلفائها.