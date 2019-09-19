السعودية: سنرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي









اسماء السيد - الأمم المتحدة: أكدت السعودية في رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الهجوم على منشآتها النفطية أنها تتعامل مع هجوم إرهابي منظم.

وأرسلت البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة أمس الأربعاء رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأخرى إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وإلى أعضاء مجلس الأمن.

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وحملت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته.

ودعت السعودية في الرسالة الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو في خريص وبقيق السبت الماضي.

وأوضحت السعودية في الرسالة لمجلس الأمن أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية". وأكدت أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.