إعلام أميركي: خامنئي وافق على الهجوم على منشأتي أرامكو









اسماء السيد - واشنطن: وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامئني على الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لمجموعة أرامكو في السعودية السبت الماضي، حسب ما ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية الأربعاء نقلًا عن مسؤول أميركي.

يأتي التقرير الإعلامي بعدما وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي يزور السعودية، الهجوم الذي أوقف نصف الإنتاج السعودي من النفط الخام، بـ"العمل الحربي".

وذكرت "سي بي إس نيوز" من دون أن تكشف هويات المسؤولين أو كيف حصلوا على المعلومات، أنّ خامئني وافق على الهجوم شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات عن أي تورط إيراني.

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قال المسؤولون الأميركيون في التقرير إنّ الأدلة الدامغة ضد إيران هي صور التقطت بقمر اصطناعي، ولم يتم نشرها بعد، تظهر قوات الحرس الثوري الإيراني، وهي تقوم بترتيبات للهجوم في قاعدة الأهواز الجوية. وأوضح التقرير أن أهمية الصورة لم تتضح سوى في وقت لاحق.

نقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله "أخذنا على حين غرّة". وأعلن الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات السبت، لكن واشنطن والرياض استبعدتا ذلك.

بدورها، نفت طهران أي دور لها في الهجمات، وحذرت من أي تحرّك ضدها. وشددت في مذكرة دبلوماسية رسمية أُرسلت الاثنين عبر السفارة السويسرية التي تمثّل مصالح الولايات المتحدة في طهران، "على أن إيران لم تلعب أي دور في هذا الهجوم، وتنفي وتدين" الاتهامات الأميركية لها في هذا الصدد.

كرّر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء تصريحات للرئيس دونالد ترمب: "لا نريد حربًا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدة".

