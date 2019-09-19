دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

مازالت فيس بوك تحاول إيجاد موضع قدم لها في سوق الأجهزة والعتاد المنزلي، ومن أبرز منتجاتها في هذا المجال شاشة الدردشة المرئية Portal التي حصلت على ثلاثة إضافات جديدة اليوم من بينها نسخ أصغر وأرخص وتدعم واتساب.

لنبدأ مع Portal Mini يأتي بقياس 8 بوصة عالية الدقة ويباع بسعر 129 دولار، بينما Portal بقياس 10 بوصة ويباع بسع ر 179 دولار، أما الثالث فهو قطعة للوصل مع التلفاز تدعى Portal TV وتكون بسعر 149 دولار وتأتي على شكل مستطيل يحوي كاميرا ومايكروفون.

كل هذه المنتجات تدعم المكالمات المرئية عبر واتساب ومسنجر وتتيح تعطيل المايكروفون أو الكاميرا من طرفك، كما أنها تدعم تشفير المكالمات المرئية والأمر الصوتي Hey Portal.

هذه الشاشات تختلف عن المساعدات الصوتية المنزلية كالتي تقدمها آبل وأمازون وجوجل، وترى فيس بوك أن وظيفتها بأن تسهل للعالم التواصل مع بعضه، سيكون أيسر عبر مثل هذه الشاشات الصغيرة.

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يذكر أن فيس بوك أطلقت العام الماضي نسخة مطورة من أجهزة بورتال سمتها Portal Plus وتباع بسعر 349 دولار، وهذه الخيارات الجديدة أرخص وأصغر لتلائم ميزانيات مستخدمين آخرين.

الجدير بالذكر أن هذه المنتجات يبدأ شحنها منتصف اكتوبر القادم، وهي متاحة في المزيد من الدول خارج الولايات المتحدة وكندا، لكنها مازالت غير متاحة رسمياً على نطاق واسع حول العالم وبالطبع لن تتوفر مباشرة في الأسواق العربية.

التدوينة فيس بوك تطلق ثلاثة أجهزة Portal جديدة وتدعم واتساب ظهرت أولاً على عالم التقنية.