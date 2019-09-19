دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الإمارات تعلن الانضمام إلى «التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية»

xأعلنت الإمارات، اليوم الخميس، الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية، وقال مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم الزعابي، إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات، لاسيما أن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وكان مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أعلن أمس الأربعاء، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

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وأكّد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، أمس الأربعاء، أنّ هجوم أرامكو الإرهابي يعتبر اختبارًا حقيقيًّا للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهددة للأمن والاستقرار الدوليين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبه، قدَّم نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، الشكر لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعمه، مؤكدًا أنَّ التعاون مع الولايات المتحدة ضد قوى الشر سيتواصل.

أشار الأمير خالد بن سلمان إلى أنَّ إدارة ترامب واجهت النظام الإيراني وعدوان الجماعات الإرهابية بشكل غير مسبوق، مُقدرًا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها في المنطقة.