مصادر لـRT: الإفراج عن قريب زوجة الأسد بعد مرور أيام على اختطافه بلبنان

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أكدت مصادر لـ RT اليوم الخميس، أنه تم تحرير رجل الأعمال السوري، مرهف الأخرس، قريب زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مرور أيام على اختطافه في لبنان.
ورفضت المصادر الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالجهة الخاطفة أو بطلب فدية للإفراج عنه.
ومرهف الأخرس، هو نجل رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، قريب زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، ويمتلك عددا من المعامل في منطقة حسياء بالمدينة الصناعية بحمص، ومنها منشأة لزيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية، إضافة إلى مشاركته في شركة "تاج" للاستثمارات الصناعية، وفي "بنك الأردن- سوريا".
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الظهور الأول لـ "أسماء الأسد" بعد أسابيع من إعلان شفائها من السرطان
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من جهة أخرى، أفاد موقع "النهار" اللبناني، بأنه تم الإفراج ليل الأربعاء-الخميس، عن الأخرس بعد اتصالات مكثفة ومساع أجراها مسؤولون لبنانيون، ولا سيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن أن مجهولين أقدموا على خطف الأخرس يوم الخميس الماضي، 12 سبتمبر الجاري، على الطريق الدولي بين منطقتي شتورا وعاليه، حيث كان في طريقه إلى دمشق، وقد عثر على سيارته متوقفة في عاليه.
ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن زوجة الأخرس، تلقت اتصالا من منطقة البقاع الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري، يطالبها بدفع مبلغ مليوني دولار فدية مقابل الإفراج عنه.
المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.