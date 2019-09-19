مصادر لـRT: الإفراج عن قريب زوجة الأسد بعد مرور أيام على اختطافه بلبنان

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

أكدت مصادر لـ RT اليوم الخميس، أنه تم تحرير رجل الأعمال السوري، مرهف الأخرس، قريب زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بعد مرور أيام على اختطافه في لبنان.

ورفضت المصادر الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق بالجهة الخاطفة أو بطلب فدية للإفراج عنه.

ومرهف الأخرس، هو نجل رجل الأعمال السوري طريف الأخرس، قريب زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، ويمتلك عددا من المعامل في منطقة حسياء بالمدينة الصناعية بحمص، ومنها منشأة لزيت الزيتون وإنتاج الزيوت النباتية، إضافة إلى مشاركته في شركة "تاج" للاستثمارات الصناعية، وفي "بنك الأردن- سوريا".

شاهد أيضا: الظهور الأول لـ "أسماء الأسد" بعد شفائها من السرطان

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي طوكيو تنظم ماراثون لاختبار استعداداتها لأولمبياد 2020 نظمت طوكيو ماراثون لاختبار استعدادات المنظمين والعدائين والمشجعين للطقس الحار المنتظر عند استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل. Reuters

منظمة التعاون الإسلامي: الحكومة الإسرائيلية ستتحمل تبعات قرار ضم جزء من الأراضي الفلسطينية حملت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد الحكومة الإسرائيلية تبعات إعلان رئيس وزرائها فرض السيادة على منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات التي ستجرى يوم الثلاثاء. Reuters

تركيا تعلن استلام البطارية الثانية من منظومة إس-400 الروسية قالت وزارة الدفاع التركية إنها استكملت استلام البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وإن تشغيل المنظومة سيبدأ في أبريل نيسان 2020. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO الظهور الأول لـ "أسماء الأسد" بعد أسابيع من إعلان شفائها من السرطان Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

من جهة أخرى، أفاد موقع "النهار" اللبناني، بأنه تم الإفراج ليل الأربعاء-الخميس، عن الأخرس بعد اتصالات مكثفة ومساع أجراها مسؤولون لبنانيون، ولا سيما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكانت وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن أن مجهولين أقدموا على خطف الأخرس يوم الخميس الماضي، 12 سبتمبر الجاري، على الطريق الدولي بين منطقتي شتورا وعاليه، حيث كان في طريقه إلى دمشق، وقد عثر على سيارته متوقفة في عاليه.

ولفتت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن زوجة الأخرس، تلقت اتصالا من منطقة البقاع الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري، يطالبها بدفع مبلغ مليوني دولار فدية مقابل الإفراج عنه.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية