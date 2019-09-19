شكرا لقرائتكم خبر عن عودة طواعية كبيرة للنازحين واللاجئين إلى غرب دارفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال والي ولاية غرب دارفور (غرب السودان) اللواء ركن عبد الخالق بدوي محمود إن الولاية شهدت مؤخرا عودة طوعية كبيرة للنازحين واللاجئين من دول الجوار إلى مناطقهم، لافتا إلى أنهم الآن يحتاجون لمختلف أنواع الخدمات، مثل الصحة والمياه والتعليم وغيرها.

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وقال والي غرب دارفور، إن الولاية بها عدد كبير من اللاجئين لا زالوا يقيمون بالمعسكرات، وتضرروا كثيرا من الإقامة بها، بالإضافة إلى اللاجئين بدول الجوار الذين يجب أن يعودوا ويمارسوا حياتهم بصورة طبيعية.

وأضاف أن الولاية تعاني من ظاهرتي فقد البصر لظروف مختلفة، وهؤلاء يحتاجون إلى دعم مباشر، بالإضافة لظاهرة التشرد التي تتطلب استيعاب ودمج المشردين بالمجتمع.