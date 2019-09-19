شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بتطبيق هدنة فورية فى إدلب السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت أرسولا ميلر، مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، بهدنة فورية فى إدلب السورية بهدف وصول المساعدات الإنسانية هناك، معربة عن استعداد المنظمات الدولية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة هناك.

وقالت مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، فى جلسة لمجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، إن 600 ألف شخص من إدلب يعيشون داخل خيم أو في العراء.