شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى: واشنطن تريد حلا سلميا بعد هجمات "أرامكو" السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تبنى تحالفا لردع إيران بعد هجوم على منشأتى نفط سعوديتين لكنها تريد حلا سلميا.

وأضاف بومبيو للصحفيين بعد لقائه بولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد "لا نزال نسعى لبناء تحالف كعمل من أعمال الدبلوماسية فى حين أن وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر أمريكي، ونحن هنا لبناء تحالف يستهدف تحقيق السلام".