شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دولة لشؤون الدفاع فى الإمارات يبحث التعاون العسكرى مع وزير الجيش الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي، اليوم ، ريان ماك كارثي وزير جيش الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق الذي يزور البلاد حاليا.
ورحب البواردي خلال اللقاء ، الذي حضره مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، بالوزير الأمريكي، وجرى بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
كما استعرض الجانبان ، حسبما نقلت وكالة الأنباء فى الإمارات ، مجالات التنسيق بين البلدين في عدد من الشؤون الدفاعية والعسكرية وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الراهنة في المنطقة وتطوراتها.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير الأمريكي.
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