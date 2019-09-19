شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى المؤقت يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر اليوم الخميس، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد . وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان - أن السفراء هم دمان محمد همر عن الجمهورية الموريتانية، وبيكا جوهان أوكا عن جمهورية فنلندا، ورفيق على أونانر عن تركيا، وكريستوف دو باسموبيار عن مملكة بلجيكا، وآنا بلوك مازواج عن السويد. وقد أقيمت المراسم بقصر قرطاج بحضور وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوى.

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