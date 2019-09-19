شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدرسة كويتية يستقبل الطلبة أمام البوابة يومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدراء المدارس يبدأون دوامهم من مكاتبهم أو بالتواجد فى ساحة العلم، إلا عبد الهادى الوزان، مدير مدرسة الغزالى الإبتدائية للبنين، إذ يحرص على الحضور قبل الجميع فى الصباح الباكر، ثم يقوم باستقبال الطلبة الصغار عند البوابة، بصورة يومية، بحسب صحيفة "قبس" الكويتية.

«أهلا يا بطل، أهلا بالشاطر» بهذه الكلمات يحيى الوزان أبناءه ويقبل رؤوسهم ويمسح عليها، كما أنه أرزهم ببث روح الحماس والنشاط فى نفوسهم.

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يقول الوزان: «فى الحقيقة هذه العادة ليست جديدة بالنسبة لي، حيث أحرص عليها منذ أن كنت معلماً ثم رئيساً للقسم، واليوم مديراً للمدرسة، فى مختلف المناطق.» وأكد الوزان أنها رسالة للطلبة وأولياء أمورهم للإطمئنان من خلال التأكد بأن المدرسة مكان آمن مشيراً إلى أن التجاوب إيجابية للغاية من الجميع، وأنهم أشادوا بهذه العادة الحسنة التى تغرس الثقة فيهم وحب المدرسة.

وأضاف أنه يدون ملاحظات أولياء الأمور بجميع أنواعها، إذ يتم تبسيط المشاكل قبل أن تكبر، حتى يصبح الجميع راضياً، وأردف: مهنتى هى مهنة الأنبياء والمرسلين وعادتى نابعة من حبى لوظيفتي، كما اننى أسعى لرد الجميل لوطنى الكويت وغرس التعاون فى الأجيال الجديدة.