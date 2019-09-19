الحلبوسي يدعو لحراك سياسي بين بغداد وأربيل

أربيل (العراق)/ علي محمد، إبراهيم صالح/ الخليج 365

دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الخميس، إلى ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل لحل جميع المشاكل العالقة.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، خلال زيارة رسمية يجريها إلى الإقليم للقاء عدد من المسؤولين.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، كما بحث اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية اعتماد الحوار لتخفيف التوتر وحلَّ المشاكل من أجل تجنب الأزمات".

ودعا الحلبوسي، بحسب البيان، إلى "ضرورة خلق حراك سياسي بين بغداد وأربيل؛ لحل جميع المشاكل العالقة، ومواصلة الحوار بين الكتل السياسية من أجل خلق أجواء إيجابية تعزز من الشراكة التاريخية بين الطرفين".

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من جهته، أشارت رئاسة إقليم كردستان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الطرفان ناقشا الأوضاع السياسية والأمنية العراقية، وأكدا على حماية الاستقرار السياسي والأمني في العراق، وعلى أهمية استمرار حوار أربيل – بغداد في سبيل حل المشاكل في إطار دستور العراق.

وأضاف أن الجانبان تباحثا في مسائل العمل البرلماني والتشريعي والموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة ٢٠٢٠ القادمة، وعملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب، وسلطا الضوء على أحوال النازحين العراقيين في مخيمات إقليم كوردستان ومصيرهم وسبل إعادتهم إلى ديارهم.

وكانت علاقات العراق مع دول المنطقة والعالم، والمستجدات على الساحتين الأمنية والسياسية، وأحوال المنطقة عموماً، محور البحث في جانب آخر من اجتماع الرئيس نيجيرفان بارزاني مع رئيس مجلس النواب العراقي، بحسب البيان.

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