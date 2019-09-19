الصحة السودانية: 124 حالة إصابة بالكوليرا جنوب شرقي البلاد‎

الاناضول/ عادل عبد الرحيم

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الخميس، أن جملة الإصابات بمرض الكوليرا بلغت 124 إصابة، منها 101 بولاية النيل الأزرق و23 بولاية سنار جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار قوله " إن ولاية النيل الأزرق سجلت 5 حالات إصابة جديدة بالكوليرا أمس الأربعاء ليصبح مجموع الاصابات 101 إصابة في حين لم تسجل حالة وفاة جديدة عدا الحالات الـ 6 السابقة".

وأضاف " تم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية سنار، أمس الاول الثلاثاء، من جملة الإصابات البالغة 23 إصابة ".

بدوره أعلن ممثل الصندوق القومي للإمدادات الطبية، أبوبكر صلوحة ان المتوفر من المحاليل الوريدية يكفي البلاد لثلاثة أشهر.

وأشار إلى وصول وارد من المحاليل الوريدية في شهر أكتوبر القادم يكفي لخمسة أشهر أخرى.

والأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، عن 6 حالات وفاة، و94 حالة إصابة بعدوى الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان، حتى الثلاثاء.

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وأوضحت أن "معدل الوفيات الحالي بسبب الكوليرا في الولاية هو 6.4 بالمئة، ومع العلاج المناسب، يجب أن يظل المعدل أقل من 1 بالمئة".

والكوليرا هي عدوى حادة تسبب الإسهال، وقادرة على أن تودي بحياة المُصاب بها خلال ساعات إن تُرِكت من دون علاج، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.



وقالت وزارة الصحة السودانية، الأحد، إنها طلبت العون من منظمة الصحة العالمية، للقضاء على الكوليرا في الولاية.



وأعلنت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" المتمردة، بقيادة مالك عقار، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، ولاية النيل الأزرق منطقة كوارث طبيعية؛ جراء الأمطار والسيول.



ودعت الحركة، الناشطة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (جنوب)، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الإسراع بـ"مد يد العون وإيصال المساعدات لإنقاذ المتضررين من الأطفال والنساء وكبار السن".

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