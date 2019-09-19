قطر تقدم مساعدات إنسانية لولاية كسلا شرقي السودان

السودان/ الخليج 365
استقبلت ولاية كسلا السودانية، الخميس، مساعدات من منظمة قطر الخيرية، لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي تتعرض لها البلاد منذ يونيو/ حزيران الماضي.
جاء ذلك لدى استقبال والي كسلا، محمود بابكر، وفد من المنظمة (مكتب السودان)، قدموا مساعدات تشمل مواد غذائية تقدر بـ 192 طنا، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأوضح رئيس وفد المنظمة القطرية، طارق محي الدين، أن "زيارة ولاية كسلا تجئ في إطار تدشين برنامج قافلة إغاثة المتضررين جراء السيول والأمطار".
وأشار أن المساعدات الإنسانية تشمل إقامة عيادات ثابتة ومتنقلة في المناطق المتضررة والمتأثرة.
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد منذ يونيو/حزيران، إلى 85 قتيلا و133 مصابا.
ومنذ يونيو، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).
ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين أول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من متوسط التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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