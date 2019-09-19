الأمم المتحدة: خبراؤنا بالسعودية للتحقيق في هجمات أرامكو

جدة / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية فرحان حق، في بيان، إن "لجنة الخبراء حول اليمن وصلت السعودية، وبدأت التحقيق في الهجوم على منشآت النفط"، دون مزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس".

وعقب استهداف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، السبت، دعت الرياض إلى تحقيق دولي بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة.

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كما أعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا، إرسال خبراء للمشاركة في التحقيقات.

وسبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، قائلين إنهم نفذوه بطائرات من دون طيار، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حمّل إيران مسؤولية الهجمات.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص"التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

وتعد هاتان المنشأتان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.