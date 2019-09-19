مسؤول أميركي لـCBS: خامنئي أقر هجوم أرامكو ووضع شرطاً

نقلت شبكة “سي بي إس نيوز CBS News”، عن مسؤول أميركي قوله، إن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على الهجوم الذي نُفذ السبت الماضي على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو في السعودية .

وأشار إلى أن خامنئي وافق بشرط أن تتم بطريقة تمكن طهران من نفي أي ضلوع لها في الهجوم.

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت، الأربعاء، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو جاءت من الشمال، بدعم من إيران.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.