بأسلوب احترافي... القوات العراقية تنفذ إنزالا مدمرا ضد "داعش" غربي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قوة مشتركة محمولة جواً من فوج مغاوير قيادة عمليات الأنبار، والفوج التكتيكي لشرطة المحافظة، تنفذ عملية إنزال جوي في منطقة صحراء جلابات".

© REUTERS / SUHAIB SALEM

وأضافت الخلية، أن القوة دمرت وكرين لتنظيم "داعش" الإرهابي، موضحة أن الوكر الأول يحتوي على أسلحة متوسطة، وخفيفة متنوعة.

وتابعت، أن الوكر الثاني يحتوي على معدات، وتجهيزات، وقد كانت مفخخة حيث تم تدميرها.

وأكملت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن القوة تمكنت أيضاً من تدمر سيارة لعناصر "داعش" في صحراء الأنبار، كما ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء.

وانطلقت القوات العراقية، الإثنين الماضي، 16 أيلول/ سبتمبر، بمرحلة جديدة – خامسة من نوعها ضمن عمليات "إرادة النصر" لتفتيش المناطق الحدودية وملاحقة فلول "داعش" في الطريق الدولي المحاذي للمدن المقدسة، وصولا إلى الحدود مع السعودية، غربي العراق.

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان أوردته خلية الإعلام الأمني، وتلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، الإثنين، قائلاً :

"بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، وبعد أن حققت المرحلة الرابعة من عمليه "إرادة النصر" أهدافها المرسومة بدقه، ونجاح انطلقت المرحلة الخامسة من هذه العملية فجر اليوم في صحراء الأنبار "غربي البلاد"، جنوب الطريق الدولي المحاذي مع محافظتي كربلاء، والنجف إلى الحدود السعودية العراقية".

Advertisements

وعدد يار الله، القوات المشاركة في العملية وهي :

قوات الجيش في قيادة عمليات الأنبار والمتمثلة بألوية المشاة (1،2،4،53) بفرقة المشاة الأولى، ولواء المشاة 38 الفرقة العاشرة، ولواء مغاوير قيادة عمليات الانبار، والحشد العشائري، و4 أفواج من شرطة طوارئ الأنبار، والفوج التكتيكي بشرطة المحافظة، وفوج حماية الطرق الخارجية، وقيادة عمليات الفرات الفرات الأوس، والمتمثلة بلواء المغاوير الأول، والفوج الأول اللواء الثاني بالفرقة19، ولواء مشاة 33، ولواء 16 شرطة اتحادية بالفرقة 4، وفوجين طوارئ من شرطة محافظة بابل، وفوج طوارئ 4 من شرطة محافظة البصرة وفوجين طوارئ من شرطة محافظة كربلاء ولواء26 بالحشد الشعبي، وقيادة عمليات بغداد والمتمثلة بالمقر المسيطر، وفوجين المغاوير والاستطلاع ولواء 55 بفرقة المشاة 17، وقوات الحشد الشعبي، والمتمثلة بقوة مشتركة من ألوية 17 ، 18، 19، وقيادة قاطع الفرات الأوسط للحشد الشعبي وهي قوة مشتركة من ألوية 45 و46 و47 وقوة من لواء 11، وقوة من العتبة العلوية، ومقر اللواء الثامن مع فوج عاشوراء، كما يشارك في هذه العملية قيادتي المنطقة الثانية، والخامسة بحرس الحدود.

© AFP 2019 / Bullent Kilic

وأكد يارالله، أن هذه العملية تأتي بدعم من القوة الجوية، وطيران الجيش، وطيران التحالف الدولي.

وأفاد نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، في ختام البيان، بأن العملية تهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب، وملاحقة المطلوبين، والعناصر الإرهابية، ولتعزيز الأمن، والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة، منوهة إلى أنها ستعلن النتائج لاحقا.

وتعتبر مدن كربلاء، والنجف، من المدن المقدسة ذات الطابع الديني، واللتان تشهدان إقبالا سياحيا كبيرا ومستمرا على مدار السنة، ويزداد بأعداد تصل إلى ملايين الوافدين من مختلف أنحاء البلاد، ودول الجوار والعالم، خلال الأشهر الهجرية الأولى وهي : محرم وصفر.

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المراحل الأربع من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 يوليو/تموز الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد، وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".