- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Tiksa Negeri
كما أشار درويش إلى أن العلاقات الاستثنائية بين الرئيسين الروسي والمصري "تشكل حافزًا جيدًا لتنمية العلاقات الثنائية"، وهذا هو السبب الرئيسي في أن تعاون الدول قد وصل إلى هذا المستوى.
في هذا الصدد ذكر النائب المصري، مشروع بناء محطة للطاقة النووية في الضبعة، الذي يعد واحدا من أكبر المشاريع بين البلدين، حيث قال "نأمل حقا أن يتم وضع حجر الأساس في عام 2020".
كما أشار السياسي إلى إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس، قائلا "هذا مشروع مهم للغاية بالنسبة لبلداننا، ونحن في مجلس النواب مهتمون للغاية بتنفيذه".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد دعا خلال قمة مجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ، في شهر تموز/ يوليو 2018، لإجراء أول قمة "روسيا-أفريقيا" في التاريخ، التي يخطط لإجرائها في خريف عام 2019. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن أنه يخطط أيضاً، لعقد منتدى أعمال "روسيا - أفريقيا".
وتستضيف مدينة سوتشي، يوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قمة "روسيا - أفريقيا" برئاسة مشتركة من قبل كل من الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والمصري عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، في حدث يُعد الأول على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية.
وسيشارك في القمة أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة إلى جانب رؤساء 8 منظمات إقليمية ودون إقليمية في القارة الأفريقية، ورئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تبذل جهودا كبيرة استعدادا لقمة روسيا-أفريقيا في سوتشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.