بغداد تعلن عدم مشاركتها بالتحالف البحري في الخليج وترفض مشاركة إسرائيل

© AP Photo / Vahid Salemi

وصرحت الوزارة، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن "العراق لن ينضم إلى أي قوة تحمي الممرات المائية في الخليج" ويرفض مشاركة إسرائيل فيها، مشيرا إلى أن أمن الخليج مسؤولية الدول المطلة عليه.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أعلنت عن انضمامهما إلى البعثة.

فقد أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، صباح اليوم بأن الإمارات قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وقال سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: "إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

Advertisements

فيما قال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية مصالح الدول المشاركة فيه، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.